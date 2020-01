Smog Piemonte: pioggia e venti migliorano l’aria, verso la revoca dei blocchi (Di sabato 18 gennaio 2020) La breve pioggia di ieri sera e l’aria più tersa grazie ai venti di montagna hanno migliorato oggi la qualità dell’aria a Torino, dopo 22 giorni con il livello di micropolveri superiore a 50 microgrammi al metro cubo. Nelle previsioni di Arpa oggi e domani i valori resteranno sotto la soglia limite ed è quindi probabile che lunedì vengano revocati i divieti di circolazione previsti dal protocollo operativo antiSmog, se non quelle contemplate dalle limitazioni permanenti, che bloccano gli euro 2 diesel per tutto l’anno dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì e gli euro 3 diesel con gli stessi orari nel periodo autunno-inverno. Le previsioni meteo di Arpa indicano sole per tutto oggi, mentre domani e’ attesa qualche debole nevicata sul basso Piemonte e Cuneese.L'articolo Smog Piemonte: pioggia e venti migliorano l’aria, verso la revoca dei blocchi sembra ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

c_appendino : Perché la Regione Piemonte, guidata dal Presidente @Alberto_Cirio, non rimborsa una quota del bollo auto (tassa reg… - Trames : RT @ramella_f: Un po' di buona informazione sullo smog. - CorriereTorino : Smog, metà delle caldaie in Piemonte è fuorilegge -