Sindrome di Wendy, cos’è e come si manifesta (Di sabato 18 gennaio 2020) La psicologa Dan Kiley, che nel 1983 ha spiegato la “Sindrome di Peter Pan”, ha anche usato il termine “Sindrome di Wendy” per descrivere le donne che si comportano come madri con i loro partner o con le persone a loro vicine. Wendy è la donna dietro Peter Pan. È quella persona che si occupa delle cose che Peter Pan non fa. Di seguito proveremo a spiegare cos’è e come si manifesta la Sindrome di Wendy. La donna affetta dalla Sindrome di Wendy è facile da individuare. È lei a prendere ogni decisione, assumendosi tutte le responsabilità di “Peter Pan”, e quindi, giustificando così la sua inaffidabilità. È il prototipo della madre iperprotettiva. Sia Peter Pan che Wendy non riconoscono ad ammettere di avere un problema, non ne sono consapevoli. L’unica ... Leggi la notizia su bigodino

lostessosimuore : Praticamente io ho la sindrome di Wendy e lui quella di Peter Pan, sono stata causa del mio male -