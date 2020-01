“Salvini è l’affermazione del falso”: le clamorose dichiarazioni del padre della Borgonzoni (Di sabato 18 gennaio 2020) Giambattista Borgonzoni, padre della candidata presidente leghista alle regionali in Emilia Romagna, interviene in modo clamoroso nel dibattito in prossimità del voto. “Con Salvini assistiamo all’affermazione mediatica e politica del falso percepito che diventa vero“: a dirlo non è un leader di centrosinistra, o un attivista dei centri sociali. A parlare è Giambattista Borgonzoni, il … L'articolo “Salvini è l’affermazione del falso”: le clamorose dichiarazioni del padre della Borgonzoni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

CaressaGiovanni : Borgonzoni padre: 'Mia figlia è capace, Salvini è l'affermazione del falso e della paura' - SoloCristy : @LiberoPetrucci @CorradinoMineo @matteosalvinimi E chi dice il contrario?Sto dicendo altro,e cioè che l’affermazion… - SoloCristy : @LiberoPetrucci @CorradinoMineo @matteosalvinimi Non c’è niente da spiegare visto che il tweet non riguardava l’ite… -