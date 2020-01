Salerno, familiari di un paziente deceduto picchiano medico e infermiere (Di sabato 18 gennaio 2020) Ignazio Riccio L'ospedale Ruggi di Salerno Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della Questura di Salerno Il paziente non ce l’ha fatta. Nonostante le cure dello staff sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno è deceduto nel reparto di pneumologia, dove era ricoverato, e i familiari, appena appresa la notizia, hanno aggredito e malmenato un medico e un infermiere. Sull’episodio sono intervenute le forze dell’ordine e le indagini sono ancora in corso. Dalle prime testimonianze è emerso che due persone, parenti del paziente morto, avrebbero aggredito i sanitari accusandoli di non avere fatto abbastanza per tentare di salvare la vita al congiunto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della Questura di Salerno. I due aggressori sono stati identificati dai poliziotti e denunciati. L’ultimo caso di ... Leggi la notizia su ilgiornale

