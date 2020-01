Monza-Como: probabili formazioni, quote e pronostico (Di sabato 18 gennaio 2020) Monza-Como: probabili formazioni, quote e pronostico Monza-Como, match valido per la 22a giornata della Serie C Girone A 2019/2020, si disputerà domenica 19 gennaio alle ore 15:00 allo Stadio Brianteo Questa non potrà mai essere una partita come le altre: si tratta infatti di uno dei derby più sentiti del calcio lombardo e le due squadre si affronteranno questa domenica in un altro atto della loro rivalità. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Le probabili formazioni di Monza-Como Monza. Mister Brocchi dovrà fare a meno del centrocampista Marco Fossati che salterà il match contro il Como per squalifica. Tra i pali il solito Lamanna, così come in difesa sicura la presenza dell’ex Milan Gabriel Paletta. Davanti la difesa agirà Iocolano, perno del centrocampo biancorosso, mentre in avanti ci sarà Chiricò alle spalle della coppia d’attacco ... Leggi la notizia su termometropolitico

Smog : PM10 oltre i limiti a Milano - picco a Monza e Como : PM10 oltre i limiti anche ieri a Milano: superata la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo anche a Cantù (Como), Erba e Merate (Lecco), Saronno e Fermo (Varese), con un picco (tra 72 e 75) registrato a Meda e Monza, e a Como (70). Secondo il bollettino ARPA, nel capoluogo lombardo le centraline hanno registrato tra i 57 e i 64 microgrammi per metro cubo, mentre a Pioltello-Limito 60.L'articolo Smog: PM10 oltre i limiti a Milano, picco a ...

GabriellaBargh1 : RT @nicoletta571: Cerchiamo stallo urgente per questa meraviglia!! Ovviamente cerca anche adozione! Maschietto di 4 mesi taglia piccola Bu… - a_den2017 : RT @nicoletta571: Cerchiamo stallo urgente per questa meraviglia!! Ovviamente cerca anche adozione! Maschietto di 4 mesi taglia piccola Bu… - Danyboy1991 : #Monza attualmente più forte della #Spal. Detto questo, domenica vinciamo noi. Avanti COMO! ?? -