Me contro Te: Luì e Sofì, chi sono i protagonisti del film? (Di sabato 18 gennaio 2020) I protagonisti di Me contro Te Il film: La vendetta del Signor S. sono diventati i beniamini dei bambini con il loro canale Youtube e adesso stanno avendo successo al cinema; ecco chi sono Luì e Sofì. Il 17 gennaio è uscito nelle sale Me contro Te Il film: La vendetta del Signor S, una commedia che sta portando al cinema migliaia di giovanissimi: se non avete idea di chi sono Luì e Sofì, i protagonisti di questo film, è arrivato il momento di conoscerli più da vicino. I loro fans li conoscono come Luì e Sofì ma i loro nomi all'anagrafe sono Sofia Scalia e Luigi Calagna. Siciliani, giovanissimi e fidanzatissimi anche nella realtà, Sofia ha 21 anni mentre Luigi ne ha 25. Come ogni duo che si rispetta Sofi e Luì hanno un nome d'arte ... Leggi la notizia su movieplayer

