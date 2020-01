Mauro Tassotti, il primo calciatore ad essere squalificato tramite prova tv (Di domenica 19 gennaio 2020) Il primo calciatore ad essere squalificato tramite prova tv. Mauro Tassotti, però è molto più di questo. Debutta in Serie A con la Lazio il 5 novembre 1978 contro l’Ascoli divenendo poi titolare l’anno successivo. Il 1º luglio 1980 Tassotti passa al Milan in Serie B. Da quel momento vince ben 17 trofei. Gioca la sua ultima partita di campionato il 1º giugno 1997 a San Siro contro il Cagliari, nell’inedito ruolo di centrocampista centrale. In totale ha giocato 404 partite in Serie A e 65 in Serie B e 428 partite con la maglia del Milan in campionato, segnando complessivamente 10 gol coi rossoneri. E’ rimasto legato contrattualmente al Diavolo da dirigente fino al 2016 , quando ha rescisso consensualmente dopo 36 anni per seguire come allenatore in seconda l’ex rossonero Andriy Shevchenko sulla panchina della Nazionale ucraina. Nato come marcatore puro e terzino bloccato, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

ale13_spino : Non avevo ancora letto le dichiarazioni di Tassotti, che milanista, grande Mauro - Vico_47 : @goal Mauro Tassotti - FutbolGolDemek : #Milan 1993 @acmilan ?????? Sebastiano Rossi, Paolo Maldini, Frank Rijkaard, Mauro Tassotti, Demetrio Albertini, Marc… -