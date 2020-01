Mark Ruffalo si fa in due per la serie HBO "I Know This Much Is True" - (Di sabato 18 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Mark Ruffalo sarà protagonista di "I Know This Much Is True", miniserie tv HBO in cui reciterà con un doppio ruolo, ecco di cosa si tratta Mark Ruffalo si sdoppia per "I Know This Much Is True", miniserie tv drammatica targata HBO e diretta da Derek Cianfrance. I Know This Much Is True, la trama La prossima miniserie tv HBO è ambientata a Three Rivers, in Connecticut, ed è basata sul romanzo “La notte e il giorno” di Wally Lamb. I protagonisti di questa storia sono i due gemelli Dominick e Thomas Birdsey. Thomas è affetto da schizofrenia, con un’esistenza passata tra le mura di istituti psichiatrici, mentre Dominick ha condotto una vita tranquilla, ma nonostante le apparenze c’è qualcosa di oscuro nel suo passato e arrivato a quarant’anni dovrà fare i conti con il fratello e con quanto successo. Tradimento, sacrificio e perdono sono le caratteristiche ... Leggi la notizia su ilgiornale

