Lutto per Umberto Tozzi | trovata morta la sua ex | madre di suo figlio

E' morta Serafina Scialò, classe 1956, ex compagna del cantante Umberto Tozzi. La donna -così come riportato dal Messaggero Veneto- collaboratrice scolastica, era irreperibile da giorni. Il cadavere è stato ritrovato dai Carabinieri nella sua abitazione il 17 gennaio, e ad oggi non sono ancora stati resi noti i motivi del decesso.

Grave lutto in famiglia per Celine Dion, che ha dato la triste notizia sui social prima di un concerto a Miami. È morta la madre, Therese Dion. Aveva 92 anni. "Mamma, ti amiamo così tanto… – ha twittato la cantante canadese prima di esibirsi – Dedichiamo lo spettacolo a te stasera e canterò per te con tutto il cuore". La star ha anche pubblicato una vecchia foto di famiglia in bianco e nero, che mostra 'Maman...

L'ex attaccante di Juventus e Inter si è spento all'età di 71 anni. Nel 2018 aveva annunciato di essere malato di tumore.

Barbara Palombelli sconvolta per la morte del Dottor Pietro Migliaccio Nelle ultime ore Barbara Palombelli ha espresso tutto il suo dolore per una perdita improvvisa. La conduttrice di Forum e dello Sportello, attraverso i suoi canali social, ha scritto un messaggio commovente riguardante un collega e compagno di viaggio che è venuto a mancare di recente. Una morte improvvisa e prematura che ha letteralmente sconvolto la moglie dell'ex...

Una tragica morte dovuta a un Malore improvviso sul posto di lavoro. È quanto accaduto a Enrico Tomasi, 52enne di Vezza d'Oglio, in provincia di Brescia, deceduto nella giornata di lunedì 13 gennaio dopo che, due giorni prima, si era sentito male mentre era al lavoro. Un delicato intervento chirurgico al cuore eseguito all'ospedale Civile di Brescia non è servito a salvargli la vita: oggi pomeriggio i funerali dell'uomo, sposato e con due figli...

scontro nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito suo padre, ora ricoverato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo

lutto a Martinengo, in provincia di Bergamo: la 47enne Samanta Lamera è morta esattamente una settimana dopo la scomparsa della madre, che la donna aveva accudito durante la sua malattia. Samanta, molto conosciuta in paese, è deceduta a causa di un'improvvisa emorragia cerebrale. Lascia una figlia di 23 anni: "Mia madre era un angelo".

Primo anniversario della morte di Teodosio Losito Un anno fa ci lasciavo uno dei sceneggiatori più talentuosi del nostro Paese. Un professionista che nella sua lunga carriera ha lanciato dei personaggi dello spettacolo molto importanti. Tra cui Gabriel Garko, Manuela Arcuri, Francesco Testi e Laura Torrisi. Stiamo parlando di Teodosio Losito che ci ha lasciato a soli 53 anni. Lui è stato l'ideatore di fiction di grande successo come:...

Brutto momento per Matteo Viviani, storico inviato e recentemente presentatore di Le Iene, da anni al servizio dello show satirico di Italia Uno e al momento in "pausa" in attesa del rientro in onda. Proprio nelle settimane in cui Giulio Golia aveva spaventato i fan del programma annunciando un poi smentito ritiro dalla lista degli inviati, anche il secondo co-conduttore dello show è tornato a parlare via social. Lo ha fatto in una...

