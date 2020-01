Lista d’attesa troppo lunga, ingegnere decide di operarsi da solo, l’intervento è perfettamente riuscito (Di sabato 18 gennaio 2020) Un ingegnere dopo che si era presentato in ospedale e i medici gli avevano nuovamente rinviato la data dell’operazione ha deciso di operarsi da solo. L’ingegnere si chiama Graham Smith è un ingegnere inglese che si era sottoposto 15 anni fa a un delicato intervento all’intestino. l’intervento non aveva avuto complicazioni solo però erano rimasti alcuni punti sporgenti sull’addome. Questi punti presenti sull’addome con il passare del tempo avevano creato all’uomo parecchi fastidi così, dopo una visita allo staff medico che 15 anni prima lo aveva operato, si decise di sottoporlo a un nuovo intervento. solo che la data dell’intervento era continuamente posticipata per una Lista d’attesa lunghissima così, per evitare ulteriori complicazioni, Smith aveva deciso di operarsi da solo usando gli strumenti in titanio di un vecchio amico che di professione faceva il dentista. Smith ... Leggi la notizia su baritalianews

darksoftbin : ma da dove sei arrivato. HAI APPENA FATTO LA PROPOSTA IO STO IN LISTA D'ATTESA DA MESI. METTITI IN FILA, PIDOCCHIO!… - Rosse91 : RT @programmersinpd: L'evento di Lunedì è soldout, ma iscrivetevi alla lista d'attesa ;) Per chi ha già il posto, ma sa di non partecipare,… - programmersinpd : L'evento di Lunedì è soldout, ma iscrivetevi alla lista d'attesa ;) Per chi ha già il posto, ma sa di non partecipa… -