Juve beffata, aumentano i rimpianti: Haaland entra e in 20 minuti fa tripletta! [VIDEO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Juve beffata è già stato detto? Hai voglia. Era l’hashtag di tendenza di qualche settimana fa, quando Haaland decise di firmare con il Borussia Dortmund dopo essere stato corteggiato dai bianconeri. Acqua passata ormai, per la Vecchia Signora, nonostante i rimpianti per un potenziale crack che la società guidata da Agnelli avrebbe potuto acquistare ad un prezzo non esorbitante. I rimpianti, però, aumentano oggi. Eh sì, perché il calciatore ha ben deciso di presentarsi al Borussia Dortmund e alla Bundesliga alla sua maniera: segnando. entra al 56′ della sfida in casa dell’Augusta e in venti minuti (20!), ne fa tre. 3-5 il risultato finale. In basso il VIDEO della sua terza rete. Con este gol Haaland completó su hat trick en su debut en la Bundesliga pic.twitter.com/Hs5YnCy8DA — TheSerlop (@theserlop9) January 18, 2020 L'articolo Juve beffata, aumentano i ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

