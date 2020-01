Il Venezuela di Maduro è sempre più isolato (Di sabato 18 gennaio 2020) Alejandro Giammattei, neoeletto presidente del Guatemala, ha adempiuto alla promessa elettorale di interrompere i rapporti diplomatici con il Venezuela ed ha inoltre annunciato la chiusura dell’ambasciata guatemalteca a Caracas. Giammattei, dalle tendenze politiche conservatrici e membro del partito Vamos, si è imposto alle elezioni presidenziali, svoltesi tra giugno ed agosto, sulla sfidante progressista Sandra Torres e si appresta così a divenire l’ennesima spina nel fianco del Capo di Stato Venezuelano Nicolas Maduro. Jorge Rodriguez, ministro degli Esteri di Caracas, ha accusato il presidente guatemalteco di essersi eccessivamente ripiegato sulle posizioni dell’amministrazione americana di Donald Trump ma questa considerazione non può cambiare quella che è la dura realtà dei fatti: la posizione del Venezuela in America Latina si è fatta sempre più difficile. ... Leggi la notizia su it.insideover

LauraGaravini : Vero @DantiNicola.Come paese democratico non possiamo accettare violazione #dirittiumani in #Venezuela da parte del… - DantiNicola : Il Parlamento Europeo ha espresso il suo sostegno @jguaido. Dispiace che il partito del nostro Ministro degli ester… - Antonio_Tajani : L'Europa deve avere la forza di reagire e deve avere il coraggio di prendere una posizione dura, decisa e definitiv… -