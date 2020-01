Giuntoli: “Lobotka e Demme? Per il 4-3-3 ne avevamo bisogno, ora dobbiamo aspettarli un attimo” (Di sabato 18 gennaio 2020) Prima del fischio di inizio di Napoli-Fiorentina ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Avete fatto un mercato importante, con Demme e Lobotka. Che sensazioni vi hanno lasciato in questi primi giorni? “Sono due ragazzi che si sono inseriti in modo molto tranquillo, in punta di piedi, nel gruppo. Sono due calciatori di cui avevamo necessità facendo il 4-3-3. Abbiamo provveduto. Ora dobbiamo aspettarli un attimo perché vengono da campionati diversi. Ma sono sicuro che ci daranno un grande contributo”. L'articolo Giuntoli: “Lobotka e Demme? Per il 4-3-3 ne avevamo bisogno, ora dobbiamo aspettarli un attimo” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

