FORMAZIONI Sassuolo Torino: c’è Verdi, torna Berardi (Di sabato 18 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sassuolo Torino Ecco gli schieramenti ufficiali di Sassuolo-Torino, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/2020. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Cuore_Toro : #SassuoloTorino | le formazioni ufficiali - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #SassuoloTorino - mainsport_it : RT @mainsport_it: Il #Sassuolo di Roberto De Zerbi sfida il #Torino di Walter #mazzarri nella ventesima giornata di #SerieA . Scopri le for… -