Flavio Montrucchio, chi è: carriera, curiosità e vita privata (Di sabato 18 gennaio 2020) carriera, curiosità e vita privata di Flavio Montrucchio: chi è l’attore e personaggio televisivo torinese, dal Grande Fratello al successo. Torinese classe 1975, Flavio Montrucchio è oggi un attore affermato ma si fa conoscere al pubblico televisivo grazie a un reality show. Infatti, nel 2001 partecipa alla seconda edizione del reality show Grande Fratello. Leggi … L'articolo Flavio Montrucchio, chi è: carriera, curiosità e vita privata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

CinziaBancone : RT @bubinoblog: Come ogni sabato pomeriggio, appuntamento alle 15:00 su Rai3 con #TvTalk. Milly Carlucci analizzerà il successo de #IlCanta… - nina__ellie : RT @mariacafagna: Per compensare le parole sessiste di #Amadeus, propongo Sanremo presentato da Mara Venier con turnover di boni. Facciamo… - TvTalk_Rai : RT @bubinoblog: Come ogni sabato pomeriggio, appuntamento alle 15:00 su Rai3 con #TvTalk. Milly Carlucci analizzerà il successo de #IlCanta… -