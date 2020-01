Elezioni in Calabria 2020: i risultati nello speciale diretta video TPI (Di sabato 18 gennaio 2020) speciale Elezioni in Calabria 2020: i risultati nella diretta di TPI Il prossimo 26 gennaio 2020 la Calabria andrà al voto per le Elezioni regionali. In quel giorno, in cui i cittadini saranno dunque chiamati a scegliere il nuovo presidente della regione, si terranno anche le votazioni in Emilia Romagna e TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni Regionali 2020 con uno speciale in diretta sulla pagina FB e sul sito dalle 22 alle 3 di notte. Le Elezioni in Emilia Romagna e in Calabria sono un banco di prova per le forze di maggioranza (M5s e Pd), uscite sconfitte dalle Elezioni in Umbria di ottobre 2019. speciale Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria su TPI Cinque ore circa di live in diretta video dalla redazione di The Post Internazionale con ospiti, collegamenti, commenti e risultati in diretta. A condurre la serata sarà il direttore di TPI.it Giulio ... Leggi la notizia su tpi

