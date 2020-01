Discesa Wengen 2020: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di sabato 18 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 è pronta per uno dei suoi appuntamenti più importanti di tutto il calendario. Oggi, infatti, si correrà l’attesissima Discesa di Wengen (Svizzera). Sulla pista del Lauberhorn sono state scritte pagine epiche (e talvolta anche drammatiche) della storia del Circo Bianco su uno dei palcoscenici più iconici del mondo. Si annuncia grande spettacolo anche in questa occasione con il via delle gara fissato per le ore 12.30. Sarà in grado di primeggiare il nostro Dominik Paris? Il fuoriclasse altoatesino su questa pista non è mai salito nemmeno sul podio, per cui cercherà la riscossa, ma il padrone di casa Beat Feuz sarà il rivale più pericoloso assieme a Vincent Kriechmay e Aleksander Aamodt Kilde a caccia di punti per la classifica generale di Coppa del Mondo. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport ... Leggi la notizia su oasport

