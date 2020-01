Volley, serie A1 femminile, 15ma giornata. Novara rischia a Brescia, Busto: a Chieri con Francesca Piccinini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Classifica divisa in due: inizia a prendere forma il campionato di serie A1 femminile che ci si aspettava alla vigilia. Sei squadre a combattere per le prime posizioni e il resto del gruppo ad inseguire a distanza piuttosto elevata e la caratteristica della 15ma giornata del massimo campionato femminile in programma nel week end è la lunga serie di incroci fra questi due tronconi di classifica. La capolista incontrastata Imoco Conegliano alla sua vittoria numero 14 in campionato ospitando un Lardini Filottrano che arriva da tre sconfitte consecutive, due delle quali casalinghe: sulla carta pochi i problemi per la squadra di Santarelli che potrebbe affidarsi al turn over dopo la bella vittoria casalinga di mercoledì con Monza. Fari puntati, però, su Chieri dove fa il suo ritorno in campo a 41 anni uno dei monumenti del Volley azzurro, Francesca Piccinini, che, in caso di sfida poco ... Leggi la notizia su oasport

