Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 08:45 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Viabilità DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 8.35 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA UN AGGIORNAMENTO IN APERTURA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASAL DEL MARMO E USCITA PONTINA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA RACCORDO E VIA PALMIRO TOGLIATTI A SEGUIRE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI CITTA’ SULLA Roma FIUMICINO TRATTO INTERNO CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE COLOMBO PERCORRENDO LA VIA CASSIA AL MOMENTO SI RALLENTA TRA ISOLA FARNESE E GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI SULLA VIA TUSCOLANA ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 08:45: VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 8… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??#Roma #cantieri - sono iniziati i #lavori per la realizzazione della Stazione del Pigneto. ? Istituito doppio se… -