The Mandalorian: George Lucas dirigerà un episodio della seconda stagione? (Di venerdì 17 gennaio 2020) George Lucas è stato visto sul set di The Mandalorian 2, la seconda stagione della serie Disney, in molti scommettono un suo ritorno alla regia in un episodio della serie Disney+. Le riprese di The Mandalorian 2 sono iniziate e George Lucas, padre della saga di Star Wars, ha visitato il set scatenando subito le teorie dei fan che lo vorrebbero alla regia di qualche episodio della seconda stagione. Jon Favreau, produttore esecutivo e regista della serie di Disney+, ha infatti condiviso un immagine di George Lucas sul set in cui lo vediamo con in braccio il pupazzo di Baby Yoda. La sua presenza sul set ha subito eccitato i fan di Star Wars, che hanno cominciato a teorizzare un suo ritorno alla regia di qualche episodio della serie. La presenza ... Leggi la notizia su movieplayer

