Skicross, Coppa del Mondo Nakiska 2020: Smith e Drury guidano dopo le qualificazioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Si è spostata in Canada, precisamente a Nakiska, la Coppa del Mondo di Skicross. Sono andate in scena nella serata italiana le qualificazioni: andati a delinearsi i tabelloni per le prove maschili e femminili che si svolgeranno domani sera. Tra gli uomini a guidare è il padrone di casa Kevin Drury con il tempo di 1:08.21. Oltre il secondo di ritardo tutti i rivali. Il primo inseguitore è il transalpino Morgan Guipponi Barfety, seguito dal connazionale Francois Place. Canada e Francia che dominano: in top-5 altri due canadesi, Reece Howden e Brady Leman. Da segnalare che i transalpini Jean Frederic Chapuis e Bastien Midol non prenderanno il via domani: il primo non è partito, il secondo non ha terminato la prova. Al femminile davanti l’elvetica Fanny Smith con il tempo di 1:12.53. La svedese Sandra Naeslund è attaccata, a soli 16 centesimi di ritardo, vicinissima anche la canadese ... Leggi la notizia su oasport

