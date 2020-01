Simon and the Stars: oroscopo del weekend (18-19 gennaio) a Vieni da me (Di venerdì 17 gennaio 2020) oroscopo del weekend di Simon and the Stars: previsioni 18-19 gennaio E’ venerdì, quindi nuovo appuntamento settimanale con la Scala delle Stelle di Simon and the Stars il quale oggi, a Vieni da me da Caterina Balivo, ha svelato l’oroscopo del weekend (18-19 gennaio) per tutti i dodici segni dello zodiaco. Al dodicesimo posto il segno del Toro: periodo in cui sono molto affaticati. C’è un po’ di incostanza. Venere arriva e l’amore inizierà a girare bene. All’undicesimo posto il segno del Leone: periodo in cui è il peggior nemico di se stesso. Le tensioni insistenti rischiano di rovinare un rapporto. Al decimo posto il segno dei Gemelli: sono un po’ sottotono. Marte è opposto quindi il nervosismo è alle stelle. weekend che favorisce il dialogo. Meglio rompere il silenzio ora. Al nono posto il segno dell’Ariete: prima metà di gennaio ... Leggi la notizia su lanostratv

WhenDeadSpeak : Simon Roppel - NaNaTK29 : RT @laflammerouge16: Gazzetta also confirmed Sagan, Nibali, Carapaz, Bardet, Evenepoel, Viviani, Pozzovivo, Simon Yates, Lopez, Ciccone, Fu… - eric17_h : RT @laflammerouge16: Gazzetta also confirmed Sagan, Nibali, Carapaz, Bardet, Evenepoel, Viviani, Pozzovivo, Simon Yates, Lopez, Ciccone, Fu… -