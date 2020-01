Sci alpino, Dominik Paris dopo la combinata di Wengen: “Non è andata male, a pezzi bene. Ho portato a casa punti” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dominik Paris non è riuscito ad andare oltre la dodicesima posizione nella combinata di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurro ha faticato in slalom dopo una discreta discesa sull’ostico pendio del Lauberhorn, non è arrivata la top-10 per l’altoatesino che comunque porta a casa punti importanti in ottica classifica generale: la corsa verso la Sfera di Cristallo è ancora possibile per il discesista. Dominik Paris ha poi analizzato la sua prova ai microfoni della Rai: “Non è andata male, a pezzi bene. Sono abbastanza contento della discesa che è andata a pezzi bene, nello slalom potevo essere un po’ più veloce. Sono rimasto nei quindici e ho portato a casa un po’ di punti“. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI alpino stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca ... Leggi la notizia su oasport

