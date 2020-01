Savino si chiarisce Elisabetta Gregoraci: «Non ho mai associato Flavio Briatore alla destra» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una telefonata per rincuorarla. Lo ha detto questa mattina Nicola Savino nel corso della trasmissione Deejay Chiama Italia – condotta insieme a Linus ogni mattina dalle – riferendosi alle polemiche e alle accuse mosse da Elisabetta Gregoraci contro di lui nella giornata di giovedì. Secondo la showgirl calabrese, infatti, sarebbe stato proprio Savino a escluderla dalla conduzione de L’Altro Festival di Sanremo 2020 per via delle adesioni politiche del suo ex marito, Flavio Briatore. Lui, però, nega tutto. LEGGI ANCHE > Il Tempo confonde Savino con Favino e ‘lo accusa’ di aver ‘silurato’ Elisabetta Gregoraci «Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che non mi riguardava – ha detto Nicola Savino in diretta su Radio Deejay -. Non ho mai parlato di destra e sinistra, perché io non discrimino mai nessuno. Prima di tutto non ... Leggi la notizia su giornalettismo

