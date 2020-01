Sanremo 2020, Michela Murgia contro Amadeus: “Dici str…te. Scusati” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non accennano a placarsi le polemiche che hanno investito Amadeus in seguito ad un commento ritenuto maschilista sulla fidanzata di Valentino Rossi, ovvero la modella Francesca Sofia Novello. Ad intervenire sull’argomento la scrittrice sara Michela Murgia, che ai microfoni del Tg Zero di Radio Capital ha espresso il proprio parere. Michela Murgia contro Amadeus In occasione della conferenza stampa dedicata al Festival di Sanremo, Amadeus ha presentato la fidanzata di Valentino Rossi con delle frasi che non sono state particolarmente gradite dal popolo della rete, che ha accusato il direttore artistico di maschilismo. “È una ragazza molto bella e ha la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro“, ha infatti dichiarato il presentatore, dando il via ad una vera e propria bufera. Ad intervenire sull’argomento anche Michela Murgia, che dai ... Leggi la notizia su notizie

