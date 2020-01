Ritrovato un cadavere nel naviglio a Bergamo: fermato un sospettato (Di venerdì 17 gennaio 2020) È stato Ritrovato un cadavere nel naviglio a Bergamo, nella mattina di venerdì 17 Gennaio, alle prime luci dell’alba. Il corpo è quello di Erjon Morina, un ventenne di origini kosovare. I residenti di Calcio, un comune nel basso bergamasco, allertati da una lunga scia di sangue che dal marciapiede di Via Papa Giovanni conduceva al naviglio, hanno prontamente chiamato le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento dell’arma dei Carabinieri, che da subito ha iniziato a ricostruire la scena. Un ennesimo litigio finito in tragedia macchia la cronaca di Bergamo, come quello avvenuto lo scorso Agosto, in cui un ventunenne ha perso la vita a seguito di un tamponamento. cadavere nel naviglio: la dinamica La dinamica ancora non è del tutto chiara. Secondo i Carabinieri sembrerebbe trattarsi di un omicidio: il giovane si sarebbe trovato coinvolto in una lite iniziata ... Leggi la notizia su notizie

