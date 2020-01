“Norma Fraccaro”, la mancia del governo ai sindaci (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il governo giallorosso stacca un assegno di mezzo miliardo a favore di 7.904 comuni. Con queste risorse, gli enti locali possono finanziare opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, in sostanza. Il relativo decreto è stato firmato ieri, ed è noto come “Norma Fraccaro”, dal nome del sottosegretario alla Presidenza del consiglio, il pentastellato, Riccardo Fraccaro, per l’appunto. Entrerà in vigore appena l’atto ministeriale verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Da quel giorno, scatterà una corsa contro il tempo a cui il comune è obbligato a partecipare, se vuole ottenere i contributi. Perché se entro il prossimo 15 settembre, l’ente locale non avrà posto la prima pietra dell’opera, niente più soldi. Così stanno le cose, così recita, in sostanza, il decreto ministeriale. Ed essendo arcinoti i tempi della burocrazia e di fare gli appalti in ... Leggi la notizia su ilfogliettone

