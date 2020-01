Minacce ai finanzieri durante un’ispezione: il deputato Librandi smentisce (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gianfranco Librandi smentisce le presunte Minacce alla Guardia di finanza attribuitegli in un’inchiesta pubblicata da L’Espresso. Pomo della discordia è un articolo, a firma di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian, che cita una relazione delle Fiamme gialle secondo cui il deputato renziano avrebbe insultato e minacciato i finanzieri durante un controllo fiscale nella sua azienda. Il caso delle presunte Minacce alla Gdf In un articolo pubblicato su L’Espresso si parla di un episodio che, secondo quanto riportato, avrebbe avuto come protagonista Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva. Si cita una relazione di servizio della Guardia di finanza che sarebbe stata prodotta a seguito di una verifica fiscale presso una delle sedi dell’azienda del parlamentare (la Tci Telecomunicazioni), controllo datato 24 luglio 2019. Secondo quanto indicato nel settimanale, che le descrive ... Leggi la notizia su thesocialpost

marinellafly12 : 'Io sono un onorevole, un intoccabile, voi siete morti. Chiamo il prefetto e la faccio sbattere fuori'. Le minacce… - GLORIA12378530 : 24 luglio 2019: “Io sono un onorevole, un intoccabile,voi siete morti. Chiamo il prefetto e la faccio sbattere fuor… - edoludo : RT @Teresat14547770: 'Io sono un onorevole, un intoccabile, voi siete morti. Chiamo il prefetto e la faccio sbattere fuori'. Le minacce del… -