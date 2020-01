Meteo, il Vortice Polare è intenso e compatto: Inverno mite in Europa e tanti grandi cicloni nel Nord Atlantico (Di venerdì 17 gennaio 2020) Meteo – Il Nord Atlantico è stato incredibilmente attivo fino a questo punto dell’Inverno, producendo numerosi e intensi cicloni extra-tropicali nelle scorse settimane. Nel frattempo, l’Europa è rimasta prevalentemente bloccata sotto sistemi di alta pressione. Il tutto è dovuto all’intensità del Vortice Polare, una colonna di aria molto fredda che staziona sulla regione Polare durante l’Inverno e che forma una grande area di bassa pressione nell’atmosfera. Quando il Vortice Polare è forte, come in questo caso, tende a “rinchiudere” l’aria fredda sulle alte latitudini dell’Artico, rendendo difficile che durature ondate di freddo raggiungano le medie latitudini. Così le latitudini più basse degli Stati Uniti e l’Europa rimangono sotto condizioni miti. Il Vortice Polare era estremamente forte all’inizio dell’Inverno nella stratosfera, ma poi ha iniziato a combinarsi con la troposfera ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

