Lega, l’audio che la inguaia a Ferrara: “Ti togli dal c***o e ti diamo un lavoro” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Bufera sulla Lega a Ferrara, regione dove si sta lottando voto per voto per le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna. A creare profondo imbarazzo e conseguenze Legali c’è un audio in cui un vicecapogruppo offre un lavoro comunale ad una consigliera, in cambio delle sue dimissioni. l’audio divulgato da Piazzapulita In Emilia Romagna si è in pieno clima di campagna elettorale. Tra proclami, baci ai salumi e attacchi agli avversari, è inevitabile che l’occhio delle inchieste vada a stanare possibili perdite di immagine e di credibilità. Ora al centro delle polemiche c’è la Lega di Matteo Salvini, per via di un audio diffuso dal programma di La7 Piazzapulita.Protagonisti di questa vicenda sono il vicecapogruppo della Lega a Ferrara Stefano Solaroli e l’ex consigliera estense Anna Ferraresi. Questa è stata “invitata” a dimettersi in cambio di un lavoro. Dimissioni in ... Leggi la notizia su thesocialpost

