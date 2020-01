Impianto Coca Cola da Catania delocalizza in Albania: “Colpa di plastic tax e sugar tax” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lo storico Impianto che da decenni imbottiglia Coca Cola in Sicilia presto potrebbe delocalizzare parte dell'attività in Albania. La Sibeg punta il dito sulle cosiddette plastic tax e sugar tax volute dal governo. "Con queste tasse e il cuneo fiscale che c'è in Italia non ce la sentiamo più di investire" spiegano. Leggi la notizia su fanpage

