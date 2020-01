Hugh Grant sostiene il principe Harry: “I tabloid hanno ucciso Diana, ora fanno a pezzi la moglie” (Di venerdì 17 gennaio 2020) In questi giorni sta tenendo banco su tutti i tabloid inglesi, ma non solo, la decisione del principe Harry di allontanarsi dalla famiglia reale per volare in Canada e diventare finanziariamente autonomo. A prendere le sue difese Hugh Grant, che ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni sulla stampa inglese. Hugh Grant sostiene il principe Harry: “I tabloid hanno ucciso Diana, ora fanno a pezzi Meghan Markle” È polemica intorno alla decisione del principe Harry, duca di Sussex, di ‘ritirarsi’ dalla vita reale e di trasferirsi in Canada con la moglie Meghan Markle e il loro figlio Archie. Attraverso un comunicato ufficiale, la coppia ha specificato che continuerà a onorare i propri doveri verso la Regina e le attività caritatevoli dividendosi tra l’Inghilterra e il Nord America. L’attore Hugh Grant, che da anni si batte contro le incursioni dei media ... Leggi la notizia su velvetgossip

