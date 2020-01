Grande Fratello Vip 4: Vittorio Checchi Gori e Miriana Trevisan nella casa (Di venerdì 17 gennaio 2020) Grande Fratello VIP, anticipazioni puntata di venerdì 17 gennaio su Canale 5. Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic di nuovo sotto lo stesso tetto. Miriana Trevisan nella casa. Continua il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, tornerà con una puntata dedicata agli ex amori, stasera 17 gennaio. Come sempre troveremo Alfonso Signorini nei panni del conduttore, con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. La puntata di stasera sarà dedicata agli ex-amori dei concorrenti del reality. In particolare si parlerà di Pago e Rita Rusic Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan entrano nella casa Serata all’insegna degli ex amori per i concorrenti di Gf Vip: Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan varcheranno la porta della casa più spiata d’Italia. Una coppia, quella formata da Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, che tanto ha fatto ... Leggi la notizia su dituttounpop

