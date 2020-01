Gf Vip, Adriana Volpe torna su Giancarlo Magalli: "Mi chiese scusa in diretta e poi non mi ha più salutato" - (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesca Galici Adriana Volpe torna a parlare di Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip, spinta da Alfonso Signorini; la showgirl ha rivelato aspetti inediti di questa vicenda finita in tribunale La diatriba di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli è entrata anche nella casa del Grande Fratello, dove la showgirl ha spesso parlato del suo ex partner televisivo con gli altri coinquilini. Alfonso Signorini ha deciso di affrontare la questione in diretta con Adriana Volpe, che non si è nascosta e ha fatto nuove rilevazioni sul conduttore. Il conduttore ha mostrato alla Casa una clip riassuntiva del racconto di Adriana Volpe all'interno della Casa. Durante le giornate, infatti, la showgirl ha parlato della discussione nata su Facebook, dove Magalli ha fatto gravi insinuazioni sul suo lavoro. Anche per questa grave situazione col collega, Adriana Volpe ha lasciato la Rai. ... Leggi la notizia su ilgiornale

