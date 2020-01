Gattuso: “La cattiveria è importante ma può far fare delle sciocchezze” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si è soffermato su ciò che manca al Napoli in questo momento Rino Gattuso durante la conferenza stampa di presentazione della gara contro la Fiorentina di domani sera al San Paolo. Conta più essere cattivi o belli? «Tutti e due, bisogna credere in ciò che ricerchiamo durante la settimana: la cattiveria nello sport è importante, non solo nel calcio. Solo che può portare anche a fare delle sciocchezze. Bisogna essere bravi nell’essere cattivi, se si fanno falli tanto per farli si può rimanere uno in meno. La cattiveria per me è non mollare, stare sul pezzo 90-95 minuti, aiutare sempre i compagni, annusare sempre il pericolo». L'articolo Gattuso: “La cattiveria è importante ma può far fare delle sciocchezze” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

sscnapoli : ??#Gattuso “Continuiamo a prendere gol assurdi, ma guardo avanti e mi tengo stretta la prestazione” ????… - sscnapoli : ?? #Gattuso “Buona partita ma bisogna crescere, la strada è lunga” ???? - sscnapoli : ?? #Gattuso “Diego #Demme è un palleggiatore, fa girare bene la palla e gioca sempre a due tocchi. Ci può aiutare ta… -