Feltri dice che è un dato di fatto che esistano scuole per ‘borghesi’ e altre per ‘poveracci e immigrati’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) C’è chi si oppone all’esistenza delle scuole classiste e chi, invece, si arrende amaramente alla realtà. È il caso di Vittorio Feltri che oggi, venerdì 17 gennaio 2020, ha dedicato un editoriale al caso dell’Istituto comprensivo Via Trionfale di Roma che, sul proprio sito ufficiale, suddivideva i suoi plessi in base al ceto sociale dei suoi studenti. ‘Qui i borghesi, lì i poveri’ era la sintesi di quella che, secondo le loro intenzioni (e giustificazioni) voleva essere solamente una descrizione status quo della situazione. Ma a tutti è apparso quantomeno inopportuno. LEGGI ANCHE > Alla fine, la scuola di Roma che aveva scritto «qui i figli dell’alta borghesia, lì gli stranieri» ha rimosso la descrizione dal sito Vittorio Feltri, invece, non sembra non esser sorpreso perché quanto apparso – e poi rimosso – sul sito racconta la verità. E lo fa, come al ... Leggi la notizia su giornalettismo

