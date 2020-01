Coldiretti: scomparsi 2 milioni di animali tra mucche, maiali, pecore e capre negli ultimi dieci anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nella Fattoria Italia sono scomparsi 2 milioni tra mucche, maiali, pecore e capre negli ultimi dieci anni. E’ la Coldiretti con l’AIA (Associazione Italiana Allevatori) a lanciare l’allarme in occasione di Sant’Antonio Abate, il Patrono degli animali, in Piazza San Pietro a Roma dove per la tradizionale benedizione sono arrivate le razze più rare e curiose di mucche, asini, pecore, capre, galline e conigli salvate dal rischio di estinzione. Una tradizione popolare – spiega Coldiretti – che il 17 gennaio vede in tutta Italia parrocchie di campagne e città prese d’assalto per la benedizione dalla variegata moltitudine di esemplari presenti sul territorio nazionale. Intanto però stalle, ricoveri e ovili si sono svuotati, con la Fattoria Italia che nell’ultimo decennio ha perso – sottolinea la Coldiretti – solo tra gli animali più grandi, circa un milione di pecore e agnelli, oltre a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Coldiretti scomparsi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coldiretti scomparsi