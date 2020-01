Anche la holding di Google supera il valore di mille miliardi (Di venerdì 17 gennaio 2020) (Photo by Lyu Liang/VCG via Getty Images) Era uno dei pochi giganti tecnologici a non aver ancora centrato l’obiettivo, ma ora Anche Alphabet, la società che controlla Google, è entrata nella lista dei big tech con una capitalizzazione di oltre mille miliardi di dollari. Le altre sono, in ordine di arrivo, Apple, che ha tagliato il traguardo nel 2018, seguita immediatamente da Amazon, che oggi però si attesta poco sotto la soglia, e, infine, Microsoft, che ha raggiunto la valutazione record lo scorso aprile. Le azioni del gruppo di Mountain View hanno raggiunto lo scorso 16 gennaio la cifra record di 1.451 dollari l’una, facendo guadagnare al titolo lo 0,8% sulla piazza di Wall Street. Dall’inizio dell’anno, inoltre, le azioni Alphabet hanno già guadagnato in totale circa il 9%, con una crescita costante dovuta Anche agli ottimi risultati ottenuti dal gruppo e alla fiducia degli ... Leggi la notizia su wired

DaAsaro : RT @MarceVann: ++BENETTON AVETE ROTTO I PONTI++ ????Il crollo del viadotto Torino-Savona fa sentire la sua pressione anche a Piazza Affari, d… - sevenseasmarina : RT @MarceVann: ++BENETTON AVETE ROTTO I PONTI++ ????Il crollo del viadotto Torino-Savona fa sentire la sua pressione anche a Piazza Affari, d… - Veronicaerre2 : RT @MarceVann: ++BENETTON AVETE ROTTO I PONTI++ ????Il crollo del viadotto Torino-Savona fa sentire la sua pressione anche a Piazza Affari, d… -