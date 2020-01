Albano, conoscete la sua casa? Luogo magico nel segno di Romina Power (Di venerdì 17 gennaio 2020) Albano Carrisi è uno degli artisti più amati. Un personaggio che è entrato nel cuore dei telespettatori e che da anni continua ad essere sulla cresta dell’onda. Di lui si conosce praticamente ogni cosa, la sua vita è stata completamente scandagliata, ma avete mai visto dove vive? Dove vive Albano Carrisi Nel cuore della Puglia, precisamente a Cellino San Marco, incastonata tra ulivi secolari, vigneti e una compagna da mozzare il fiato, sorge la splendida tenuta Carrisi. E’ proprio qui che il cantante e la sua ex moglie Romina Power hanno costruito la loro famiglia, un Luogo in cui hanno vissuto per anni insieme ai loro figli e che restituisce un’atmosfera intime ed elegante. (Continua dopo la foto) Oggi la tenuta è una vera e propria oasi: piscina, campi, cantine, spa. Tutto è curato nei minimi dettagli e nulla è lasciato al caso. Un progetto di cui Albano va molto ... Leggi la notizia su kontrokultura

