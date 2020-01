Zaniolo dimesso da Villa Stuart. Il professor Mariani: “Nessuna previsione sul recupero” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo l'uscita dall'ospedale di Zaniolo, il medico che ha operato il giocatore giallorosso ha analizzato la situazione: "Nicolò è motivato e pronto a intraprendere questa fase riabilitativa. Il mio protocollo si chiude in 3 mesi, con l'obiettivo di portare il calciatore in perfette condizioni. Poi tocca allo staff medico della squadra e ai preparatori dare quello che manca per avere performance perfette". Leggi la notizia su fanpage

