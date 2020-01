TMW: Questa sera incontro Napoli-Olympiacos per Tsimikas (Di giovedì 16 gennaio 2020) Continua la fame del Napoli sul mercato. Il club azzurro vuole chiudere in tempi brevi anche per il terzino sinistro e consegnare la rosa completa a Gattuso per affrontare la meglio il girone di ritorno in cui la squadra deve recuperare tante posizioni perse in classifica. Secondo quanto riporta TMW sarebbe in programma per Questa sera un incontro fra Napoli e Olympiacos per trovare un accordo per il trasferimento di Kōstas Tsimikas, il cui arrivo era fino ad oggi condizionato dalla partenza di Ghoulam La differenza fra domanda è offerta è di 2,5 milioni (12,5 contro i 15 richiesti dai greci). Il terzino sinistro, 23 anni, è disponibile a trasferirsi in Italia e l’affare potrebbe concretizzarsi a breve. L'articolo TMW: Questa sera incontro Napoli-Olympiacos per Tsimikas ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

