Siena, il Comune stanzia 3mila euro (come “sostegno dei minori”) per lo spettacolo di Diego Fusaro su Bibbiano. Sardine in piazza (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Comune di Siena ha destinato 3mila euro per finanziare e patrocinare l’ultimo spettacolo di Diego Fusaro dal titolo “Bibbiano il gender è tra noi”, attingendo dai fondi del bilancio comunale alla voce “Interventi a sostegno dei minori“. Il sindaco di centrodestra Luigi De Mossi, lo stesso che più volte dal suo insediamento nel 2018 ha manifestato la volontà di “privatizzare gli asili nido e statalizzare le scuole materne” per risparmiare, ha deciso di far approvare alla sua giunta lo stanziamento di fondi pubblici per ospitare l’esibizione a proposito dell’inchiesta sul presunto sistema di affidi illeciti in provincia di Reggio Emilia. Una scelta che, nell’ormai ex roccaforte rossa toscana, ha scatenato le polemiche delle opposizioni. Ma non solo: le sardine locali, le donne del Partito democratico e di Potere al popolo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

