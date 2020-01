Richard Jewell, la recensione: la lotta per la verità (Di giovedì 16 gennaio 2020) La nostra recensione di Richard Jewell, il nuovo film di Clint Eastwood tratto da una storia vera con Sam Rockwell, Kathy Bates e Jon Hamm. La nostra recensione di Richard Jewell non può che iniziare con l'elogio a Clint Eastwood, quasi novantenne che, dopo una carriera da regista invidiabile, vincitore per due volte sia dell'Oscar per il Miglior Film che per quello della regia, dimostra ancora una volta di avere una voce forte e più che mai viva all'interno del panorama del cinema americano. Nell'ultimo decennio, il cinema di Eastwood si è focalizzato sul racconto di persone comuni che, trovandosi nel posto giusto al momento giusto, sono diventati degli eroi da emulare, dei modelli per ogni cittadino che si definisce americano. È un percorso filmografico ... Leggi la notizia su movieplayer

