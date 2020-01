Prescrizione, Renzi: "Mi dispiace che il PD abbia scelto di seguire i grillini" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi torna a parlare del voto di ieri sulla Prescrizione, rispondendo di fatto a chi l'aveva accusato di essersi allineato col centrodestra italiano. Gli attacchi erano arrivati dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, che hanno visto una sorta di tradimento in quel voto disallineato dalla maggioranza.E così, via Facebook, oggi Renzi ha deciso di rispondere rispedendo al mittente quelle accuse e ribadendo che, dal suo punto di vista, è stato proprio il Partito Democratico a rivedere la propria posizione sul tema. I titoli di oggi sono fantastici: Renzi spacca la maggioranza. Guardiamo i fatti: c’era una legge sulla Prescrizione voluta dal Pd e dal ministro Orlando. Poi sono arrivati i populisti gialli-verdi e con i voti leghisti e grillini hanno cambiato la legge eliminando la Prescrizione e rendendo i cittadini imputati a vita. Un obbrobrio ... Leggi la notizia su blogo

