La dieta dinner cancelling di Fiorello funziona? (Di giovedì 16 gennaio 2020) (foto: Thought Catalog via Unsplash) Ne abbiamo un’altra. A ben vedere nulla di nuovissimo, ma le dichiarazioni di Fiorello, che avrebbe riferito di essere dimagrito grazie al regime del dinner cancelling, ovvero all’eliminazione della cena, sembrano aver reso popolare, almeno sui media, una nuova dieta. Il nome rimanda al titolo di un libro di Dieter Grabbe, esperto tedesco autore di libri di benessere e fitness. Concentrandoci sulle proprietà dimagranti della dinner cancelling – alla quale si rimandano anche poteri depuranti e antiinvecchiamento che ricordano gli studi di Valter Longo – vien da chiedersi, nel mare di diete di cui si sente parlare, funziona? Potremmo considerarla un regime valido per perdere qualche chilo dopo le feste? Ne abbiamo parlato con Laura Rossi, specialista in scienze dell’alimentazione e ricercatrice presso il Crea alimenti e nutrizione. La ... Leggi la notizia su wired

DiversaEtica : RT @greenMe_it: #Dinnercancelling: come funziona la dieta che elimina la cena. Vantaggi e controindicazioni ? - greenMe_it : #Dinnercancelling: come funziona la dieta che elimina la cena. Vantaggi e controindicazioni ? - annamariamoscar : Dinner cancelling: come funziona la dieta che elimina la cena. Vantaggi e controindicazioni -… -