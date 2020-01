Kate Middleton dice addio a Harry, oggi è lei la più triste (Foto) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo l’incontro tra Harry, William, Carlo e la regina Elisabetta c’è stata la prima uscita pubblica dei duchi di Cambridge e oggi è il momento dell’addio di Kate Middleton al cognato con cui ha sempre avuto un feeling speciale (Foto). E’ il giorno più triste per Kate, lei era assente al summit mentre Meghan Markle era in collegamento telefonico dal Canada. E’ l’ultimo giorno di Harry come Senior Royal, poi lui andrà verso una nuova vita. Lui prepara le valigie e forse non sarà più Sua Altezza Reale il principe Harry ma prima ha presenziato al suo ultimo royal duty. Forse si fermerà ancora qualche giorno in Inghilterra, tutto per potere gestire al meglio la Megxit, ma il lancio della Coppa del Mondo di Rugby prevista per il 2021 è il suo ultimo atto prima di uscire di scena. Così tutti immaginano la giornata di oggi di Kate, lei che abbiamo visto tante volte sorridere e accarezzare con ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

