Impeachment, atto secondo. Il Senato dà il via al processo contro Trump (Di giovedì 16 gennaio 2020) Per la terza volta nella storia, il Senato statunitense ha ufficialmente aperto un processo per Impeachment contro il presidente. A mezzogiorno ora locale, con cinque minuti di ritardo rispetto all’orario previsto, i sette deputati-procuratori nominati dai democratici hanno presentato formalmente alla Camera alta del Congresso i due articoli per l’Impeachment di Donald Trump: abuso di potere e ostruzione al Congresso. Il processo inizierà martedì, lo stesso giorno in cui il presidente sarà al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, per un atteso intervento.Un intervento il cui senso si può presagire dal commento di Stephanie Grisham, portavoce della Casa Bianca, alle scene che vanno in onda da Capitol Hill: una vergogna processare il presidente sul nulla mente lui mette a segno un successo dopo l’altro. Dopo lo “storico accordo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

