Il referendum sulla legge elettorale è "inammissibile" (Di giovedì 16 gennaio 2020) È inammissibile il referendum sulla legge elettorale, lo ha sancito la Corte Costituzionale. Per la Consulta il quesito è "eccessivamente manipolativo". "È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: Pd e 5stelle sono e restano attaccati alle poltrone. Ci dispiace che non si lasci decidere il popolo: così è il ritorno alla preistoria della peggiore politica italica". Così Matteo Salvini, segretario della Lega ha commentato la bocciatura. Leggi la notizia su agi

