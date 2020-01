Ikea ritira bicchiere | “riportatelo in negozio e vi rimborseremo”

Ikea - ritirato bicchiere da viaggio Troligtvis : sostanze chimiche nocive : La famosa azienda Ikea ha ritirato dal mercato il bicchiere da viaggio Troligtvis perché non risulta conforme agli standard aziendali e può rilasciare sostanze chimiche nocive ed ha invitato tutti i clienti che lo hanno acquistato, a riportarlo indietro. I recenti test “indicano che il bicchiere da viaggio Troligtvis riportante la dicitura “Made In India” ...

Ikea ritira dal mercato il bicchiere da viaggio “Troligtvis” : “Può rilasciare sostanze chimiche oltre i limiti” : Ikea ritira dal mercato il bicchiere da viaggio Troligtvis e invita tutti i clienti che lo hanno acquistato a non utilizzarlo se riporta la dicitura “Made in India”. Infatti, spiega l’azienda, recenti test effettuati indicano che il prodotto può rilasciare livelli di dibutilftalato in quantità superiori ai limiti stabiliti. Ikea, quindi, invita i clienti a riportare il prodotto al più vicino negozio, dove riceveranno un rimborso completo anche ...

