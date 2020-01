Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa lo ha detto dopo le nomination. È polemica: “Assurdo!” (Di giovedì 16 gennaio 2020) La terza puntata del “Grande Fratello Vip” è iniziata con il caso Salvo Veneziano. dopo la squalifica per le frasi sessiste sull’influencer Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, il pizzaiolo siciliano si è scusato nella Casa e in studio. “Sono stato un cogl**ne, volevo fare il pagliaccio”, ha detto Veneziano rivolgendosi al pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Viviamo tempi difficili in cui bisogna far attenzione a quello che si dice, probabilmente in altri tempi non avrebbe fatto questo clamore – ha commentato Pupo – ma siamo in un momento storico fatto di social che rilanciano e amplificano. È indubbio che tu sia una brava persona, devi imparare a pesare le parole”. ( dopo la foto) Poi via alle nomination: Patrick, Sergio e Pasquale sono esclusi. Le donne devono farle in modo palese, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

GrandeFratello : Tante storie, tanti colpi di scena, tanto Grande Fratello: ecco tutto quello che ci aspetta questa sera ?? #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -